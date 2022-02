Des policiers pris à partie au Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes, un adolescent de 15 ans interpellé

Des policiers ont été pris à partie par un groupe de jeunes dans le quartier du Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes ce mercredi en début de soirée. Ils ont été victimes d'insultes et de jets de pierres. Un peu plus tard, un adolescent de 15 ans a été interpellé dans le secteur de la route de Beaucaire.

Des policiers ont été pris à partie dans le quartier sensible du Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes ce mercredi en début de soirée. Alors qu'ils procédaient à une verbalisation, ils ont été entourés par un groupe d'une vingtaine de jeunes et ont été victimes d'insultes et de jets de pierres. Un peu plus tard, un adolescent de 15 ans a été interpellé dans le secteur de la route de Beaucaire. Le jeune mineur a reconnu qu'il avait participé à l'attroupement mais il nie les jets de projectiles. L'enquête est en cours.