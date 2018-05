Marseille, France

Des policiers ont été pris pour cible par un groupe armé d'armes de poing et de Kalachnikov ce lundi vers 17 heures dans la cité de la Busserine à Marseille (14e) après une fusillade, a-t-on appris de source policière. Des coups de feu ont été tirés sans faire de victime.

Des tirs de Kalachnikov

En fin d'après-midi, un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) était à proximité de la Busserine quand elle a entendu des coups de feu. Les policiers décident de se rendre immédiatement sur place et veulent entrer dans la cité mais ils en sont empêchés par une voiture Renault Mégane RS de couleur foncée qui se met en travers de la route. Deux hommes armés d'un pistolet 9 mm et d'une kalachnikov sortent du véhicule et tirent en l'air. Ils prennent aussitôt la fuite.

Un policier mis en joue

Un autre équipage de policiers arrive en renfort. Les policiers sont là aussi bloqués par une autre Renault Mégane. Entre deux et quatre personnes, selon des témoins, sortent de la Mégane et l'une d'elle met en joue un policier avec une Kalachnikov sans tirer. Les policiers ouvrent le feu et touchent une vitre de la voiture qui démarre et qui parvient à s'enfuir.

Un homme légèrement blessé

Aucune victime n'est à déplorer. Un homme âgé d'une trentaine d'année s'est présenté aux marins-pompiers de Marseille. Blessé au niveau du cuir chevelu, il a expliqué avoir reçu un coup de crosse par les malfaiteurs. Son état n'inspire pas d'inquiétude.

Sur place les enquêteurs retrouvent des douilles de 9 mm et de 7.62 ce qui correspond à des balles de Kalachnikov. On ignore à ce stade la présence de ces malfaiteurs sur place. Ont-ils été gênés dans une tentative de règlement de compte ou d'un trafic de drogue? Un périmètre de sécurité a été dressé et l'enquête ne fait que commencer.