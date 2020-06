Des policiers rouennais renvoyés en conseil de discipline après des propos racistes

"Ces actes n'ont pas leur place dans la police nationale et appellent les réponses les plus sévères" a assuré le directeur général de la police nationale.

Près de six mois après la plainte d'un policier noir contre six de ses collègues de Rouen - information révélée par Paris-Normandie et76 Actuen janvier -, des policiers rouennais sont renvoyés en conseil de discipline apprend-on ce jeudi soir. Ces policiers échangeaient des messages racistes, homophobes, sexistes et antisémites dans une conversation privée sur Whatsapp.

Quand il a découvert ces messages sonores ultra violents en fin d'année dernière, un jeune policier rouennais, choqué, a fait un rapport à sa hiérarchie. Il était visé personnellement par ses collègues et il a aussi porté plainte contre six d'entre eux pour "provocation non publique à la discrimination raciale, diffamation non publique à caractère racial et injures non publiques à caractère racial".

La police des polices saisie mi-janvier

C'était en décembre. Une enquête préliminaire avait été ouverte, la police des polices saisie mi-janvier, le sous-brigadier de 19 ans avait changé de service, mais ses collègues étaient toujours en poste au palais de justice de Rouen. Depuis, plus de nouvelles. Alors "pour ouvrir le débat", explique son avocate, le jeune policier s'est confié à ArteRadio et Mediapart (article réservé aux abonnés).

Quelques heures plus tard, ce jeudi soir, le directeur général de la police nationale annonce à l'AFP que c'est donc le conseil de discipline qui attend les policiers mis en cause. Frédéric Veaux qui a affirmé que "ces actes n'ont pas leur place dans la police nationale et appellent les réponses les plus sévères".