Une lettre de menaces contre des policiers strasbourgeois

Strasbourg, France

La situation est prise très au sérieux par les syndicats et l'administration. Une lettre de menaces a été déposée dans la boite aux lettres du bureau de police du quartier de Hautepierre à Strasbourg et l'interphone a été brûlé, dans la nuit de dimanche à lundi. Une plainte a été déposée pour dégradations. Les 18 policiers du bureau ont l'intention de porter plainte jeudi pour "menaces de mort"

Dans ce courrier, il est écrit, en lettres capitales : "Ceci est un message de la part des voyous comme vous nous surnommez. Vous allez arrettez de nous déranger sinon vous allez le payer cher, on connais tout (…) Si vous voulez subir aucune représaille fermez vos geules et occupez vous de vos affaires (…) PS : la direction du quartiers :) Joueux noel ». Cette lettre (truffée de fautes d'orthographes) se termine par le symbole de l'interdiction de stationner.

Demande de vidéosurveillance

Les syndicats de police réclament des mesures de protection pour le bureau de police de Hautepierre. Ils souhaitent notamment l'installation d'un système de vidéo surveillance et "l'obtention de places de stationnement devant le bureau réservées aux véhicules de police et aux fonctionnaires pour permettre une meilleure surveillance des véhicules et éviter la déambulation dans le quartier à heures régulières des fonctionnaires menacés".

Deux riverains se sont également présentés au bureau de police pour déposer plainte après avoir reçus des menaces de mort.