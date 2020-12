Des policiers toulousains en colère manifestent contre le « lâchage » d’Emmanuel Macron

En voiture de service et en uniforme, des policiers toulousains se sont rassemblés ce mardi 8 décembre devant la Préfecture pour dire leur ras-le-bol et leur incompréhension après les propos d’Emmanuel Macron sur les violences policières et les contrôles au faciès.

La grogne monte chez les policiers. Quelques dizaines de policiers toulousains sont venus manifester en voiture de fonction toutes sirènes hurlantes ce mardi après-midi 8 décembre devant la Préfecture Place Saint-Etienne pour dire leur sentiment d'avoir été "lâchés" par Emmanuel Macron après ses propos sur les violences policières et les contrôles au faciès.

On entend : "les policiers sont violents, sont racistes, ils étranglent"

Dans un contexte où les images de violences policières se multiplient, le président de la République annonce la tenue à partir de janvier d'un « Beauvau de la sécurité » sur une réforme de la police, pour « améliorer les conditions d’exercice » des forces de l’ordre et « consolider » les liens avec les Français.

De la poudre aux yeux estime Cédric Delage, le secrétaire national du syndicat "France Police - Policiers en colère" qui n'accepte pas les propos du chef de l'Etat.

Cédric Delage - secrétaire général "France Police - Policiers en colère" Copier

« Nous avons besoin d’une réponse rapide à nos besoins , et pas de polémiques. Aujourd’hui les policiers sont violents, les policiers sont racistes, les policiers étranglent. Il faut arrêter ! On essaye de faire notre métier le mieux possible. Quand on voit ce qu’on vit aujourd’hui au quotidien, on a plus besoin d’un soutien du gouvernement et notamment du président de la République, que d’être dénoncé, montré du doigt en créant une plateforme de dénonciation des policiers. _C’était quoi l’intervention du président de la République, à part nous salir_. Aujourd’hui, on a besoin d’être soutenu, et il fait l’inverse. On n’accepte pas les paroles de monsieur Macron. »

"On ne se lève pas le matin en disant on va taper quelqu'un"

Les propos du président de la République , c’est la goutte d’eau qui fait déborder le malaise qui dure depuis longtemps dans la police , estime cette policière longtemps en poste dans le quartier du Mirail et qui ne comprend pas les propos du chef de l’Etat sur les contrôles au faciès.

Aurélia Maillard - policière Copier

« Nous on ne contrôle pas au faciès. Les contrôles sont très réglementés, on ne contrôle pas comme ça qui on veut quand on veut. Nous contrôlons quand il y a un signalement, une réquisition du procureur, qu’il y a un comportement qui le justifie. On ne se lève pas le matin en se disant, on va taper quelqu’un, ce n’est pas du tout le but de notre métier. Aujourd’hui, tout est filmé pour porter préjudice à la police. »

Les policiers "en colère" en uniforme entonnent la Marseillaise © Radio France - Olivier Lebrun

Après avoir chanté la Marseillaise, les policiers ont rejoint leur véhicule de patrouille. Comme un peu partout en France, les policiers toulousains sont appelés par le syndicat "France Police" à mener symboliquement des opérations de "non contrôle" de la population en ne verbalisant pas les infractions, pour que "la police ne soit pas mise en cause".