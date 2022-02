Des policiers toulousains ouvrent le feu pour stopper une voiture sur le périphérique

Un équipage de la brigade spécialisée de terrain a ouvert le feu contre une BMW ce mercredi soir, vers 19h, à hauteur de Borderouge sur le périphérique toulousain.

Selon le syndicat Unité SGP Police, le véhicule a refusé d'obtempérer à un contrôle et a pris la fuite sur le périphérique. Pour semer les policiers, le conducteur n'a pas hésité à rouler dangereusement, en zigzaguant entre les voitures pendant une vingtaine de minutes.

Trois coups de feux

Profitant d'un ralentissement, les policiers ont réussi à devancer la voiture et ont tenté de la stopper à l'aide de herses pour crever les pneus du fuyard. Alors qu'il installait le dispositif sur la route, un policier a vu la voiture lui foncer dessus. Ses collègues ont alors tiré trois fois sur le véhicule pour le stopper. Le conducteur a été déstabilisé et a percuté un muret sur le bas-côté.

Personne n'a été blessé. Les trois occupants de la voiture, âgés de 21, 29 et 30 ont été interpellés. Le syndicat Unité SGP Police "salue le professionnalisme et le sang-froid de l'équipage et demande la plus grande fermeté face aux auteurs."