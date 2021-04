Des policiers victimes de tirs de mortiers à Béziers

''Trop c'est trop''. Fabrice Aebi, le représentant du syndicat SGP Police FO réagit vivement ce mardi après de nouvelles violences à Béziers (Hérault) contre les forces de l’ordre. ''C’est insupportable, cela ne peut plus continuer de la sorte''.

Ce lundi soir vers 20h30, lors d'une opération de contrôle de police dans le quartier de la Devèze, des fonctionnaires ont été la cible de tirs de projectiles en tout genre par "une bande de voyous. Les policiers ont su faire preuve, une fois de plus, de maîtrise et de professionnalisme en faisant usage de leurs armes intermédiaires afin de pouvoir quitter les lieux sans danger''.

''La violence n'a plus de limite. Elle est démesurée dixit Fabrice Aebi''

Dans la nuit, vers 23h00, une trentaine d'individus tentent d'incendier une caméra de vidéosurveillance. Les forces de l'ordre sont nouvelle fois la cible de jets de projectiles et de tirs de mortiers non loin de la passerelle Nelson-Mandela à Béziers. Heureusement, aucun agent n'a été blessé.

Un guet-apens une semaine plus tôt

Le dimanche 18 avril, les fonctionnaires de police secours de nuit, avaient déjà évité un guet-apens cette fois dans le quartier de la Grangette. Des containers poubelles avaient été placés au milieu de la chaussée, au niveau de chaque issue du quartier, afin de bloquer les véhicule de police. Plusieurs individus vêtus de noir, portant une capuche et armés d'objets de type barre de fer ont alors tenté d'agresser les policiers.

''Tous ces voyous ne veulent qu'une seule chose, casser du flic. Ces individus complètement désœuvrés multiplient les actes de violences qui sont de plus en plus démesurés, il n' y a plus de limite. Le professionnalisme de nos collègues a permis d'éviter des drames jusqu'à présent''.

''Je ne sais pas combien de temps les forces de l'ordre vont pouvoir tenir, nous sommes à bout et en sous effectifs."

Lors de son déplacement à Montpellier la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé le renfort de 12 policiers dans la circonscription de Béziers. ''Ce complément d'effectif sera-t-il suffisant ?'', s'interroge Fabrice Aebi. ''Je ne sais même pas si cela compensera les départs à la retraite."

Des peines minimales pour les auteurs de violences

Le syndicat Unité SGP Police FO de l'Hérault espère que le Beauvau de la sécurité permettra de répondre en urgence à l'une de ses attentes à savoir, ''des peines minimales pour les auteurs de violences ou des voies de faitsà l'encontre des représentants des forces de l'ordre''.

Le syndicat demande que tout soit mis en œuvre pour que ces auteurs soient identifiés, interpellés et exige une vraie réponse pénale de la plus grande sévérité.

Unité SGP Police FO tient à rendre hommage à tous les policiers du département pour leur professionnalisme, leur courage et leur sang- froid dans la gestion des différents événements.