Les pompiers de Meurthe-et-Moselle intervenaient à Liverdun près de Nancy la nuit dernière, quand ils ont été "pris à partie, agressés verbalement et menacés ". Dans un tweet, les services de secours dénoncent ce mardi 25 août, "des faits inadmissibles".

Des pompiers agressés verbalement et menacés lors d'une intervention près de Nancy

"#Touchepasàmonpompier" , peut-on lire sur un Tweet des pompiers de Meurthe-et-Moselle ce mardi 25 août.

Les secours intervenaient pour venir en aide à une personne à Liverdun près de Nancy dans la nuit du 24 au 25 août, la nuit dernière, quand ils ont été "pris à partie, agressés verbalement et menacés". Le SDIS 54, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, fait savoir qu'il a porté plainte et "dénonce des faits inadmissibles".

Plus d'informations à suivre.