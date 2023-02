Des pompiers ardéchois au Chili pour combattre les méga-feux

Une fois de plus, c'est la canicule qui est à l'origine des méga-feux qui ravagent les forêts chiliennes depuis le début du mois de février. Les températures extrêmes ont séché la végétation. Les forêts de résineux et d'eucalyptus sont un carburant très puissant et provoquent des températures de feu très importantes. Il y a un problème majeur pour lutter contre les incendies, c'est le manque d'eau dans des endroits très reculés du pays. Les pompiers français tirent des tuyaux de grande longueur parfois sur plus d'un kilomètre pour alimenter les lances.

Un problème difficile au Chili : le manque d'eau - Fréderic Bernard

Une aide internationale

82 pompiers français sont sur place dont cinq Ardéchois, dans les secteurs de Nuble, La Auricania et Maule.. Il y a également des pompiers portugais et espagnols. Parmi eux, le lieutenant Frédéric Bernard. Il est adjoint au chef de centre de la caserne d'Aubenas. C'est un spécialiste des feux tactiques : il s'agit d'allumer des contre-feux à la lisière de ces incendies pour empêcher le feu principal de pouvoir être alimenté et donc de progresser. "Lorsque nous sommes arrivés le 14 février, il y avait plus de 300 feux hors de contrôle" explique Frédéric Bernard. "Aujourd'hui, la canicule est derrière nous et la situation s'améliore". Les pompiers ardéchois devraient retrouver la France le 7 mars prochain.