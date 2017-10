Des pompiers en intervention caillassés à Offemont

Une enquête est ouverte après le caillassage d'un camion de pompiers ce samedi 14 octobre lors d'une intervention. Les pompiers restent dans l’incompréhension.

L'agression a provoqué beaucoup d'émotion chez les pompiers du Territoire de Belfort. Samedi 14 octobre, alors que les pompiers de la caserne de Belfort Nord intervenaient sur un feu de poubelle à Offemont vers 22h, leur camion a été pris pour cible par des gros pavés jetés d'un buisson qui sont tombés au sol, heureusement sans faire de dégâts.

Ces violences sont incompréhensibles pour nous qui sommes là pour aider la population - Olivier Vasseur, chef adjoint au centre de Belfort Sud

"Ce n'est clairement pas normal, déplore Olivier Vasseur, chef adjoint au centre de Belfort Sud, représentant Force Ouvrière des Sapeurs-Pompiers Professionnels et Personnels Administratifs. On ne peut pas banaliser ce type de faits et on ne s'y habituera jamais. Les insultes ou les menaces, ça nous arrive régulièrement. Les gens veulent que tout arrive vite. On attend de nous qu'on sauve des gens mais hélas parfois on ne fait pas de miracle donc ça peut susciter un certain agacement. Ça c'est plus notre quotidien mais les violences physiques ou verbales sont incompréhensibles pour nous qui sommes là pour aider la population. On n'a pas à être accueillis par des jets de pierres, des insultes ou des menaces."

Les pompiers visés ont déposé plainte. Une enquête est en cours.

Dans le Territoire de Belfort, en 2016, sur 10.000 interventions les pompiers ont été victimes de 6 agressions, caillassages mais aussi agressions physiques et verbales.