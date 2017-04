Des pompiers Corréziens en renfort sur l'énorme feu de forêt en Gironde

Le plus important feu de forêt depuis plus de quinze ans, dans le Sud-Ouest, sévit actuellement à Cissac-Médoc. Ce vendredi, plus de vingt pompiers de Corrèze ont pris la route de la Gironde pour appuyer leurs collègues.

Quand des pompiers Corréziens partent au soutien de leurs collègues Girondins. Un groupe d'intervention feu de forêt constitué de vingt-et-un soldats du feu a pris, ce vendredi, la direction de Cissac-Médoc où sévit en ce moment le plus important feu de forêt depuis plus de quinze ans dans le Sud - Ouest avec déjà 1.000 hectares ravagés.

Une première depuis la neige dans le Calvados

Ces vingt-et-un pompiers corréziens, professionnels et volontaires, sont issus de plusieurs centres : Brive, Bort-les-Orgues, Ussel, Tulle, Meymac ou encore Ayen. Il y a parmi eux deux officiers : un issu du centre d'Ussel et le second rattaché au centre d'Ayen, professionnel pour l'un, volontaire pour l'autre. La dernière fois que des pompiers Corréziens sont partis en renfort, c'était dans le Calvados alors paralysé par la neige il y a quelques années.