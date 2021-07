Des pompiers corréziens en renfort sur l'incendie dans l'Aude

11 sapeurs-pompiers corréziens sont partis pour l'Aude ce samedi soir, afin de prêter main forte à leur collègues mobilisés sur un important incendie entre Carcassonne et Narbonne. Ils vont rester au moins 48 heures sur place.

11 pompiers ont quitté la Corrèze ce samedi soir pour aller prêter main forte à leurs collègues de l'Aude, qui luttent contre un important incendie entre Carcassonne et Narbonne. Ces sapeurs, embarqués à bord de quatre véhicules qui serviront aussi à lutter contre les flammes, font partie d'une colonne de renfort du sud-ouest, composée aussi de pompiers de la Creuse, de Charente et de Gironde. Ils doivent rester sur place pour au moins 48 heures, alors que sur place le feu est toujours attisé par des vents forts ce dimanche matin et que 800 pompiers sont à pied d'œuvre.

Neuf centres de secours de la Corrèze ont envoyé des pompiers en renfort dans l'Aude pour lutter contre un feu de forêt entre Carcassonne et Narbonne. - © Capture d'écran Facebook SDIS 19

C'est le COZ sud-ouest, le Centre Opérationnel de la Zone, qui organise ces renforts en faveur du département sinistré où plus de 900 hectares de végétation ont déjà brûlé. 9 centres de secours de la Corrèze ont ainsi envoyé un ou plusieurs soldats du feu sur cette opération : ceux d'Argentat, Arnac-Pompadour, Treignac, Eygurande, Sornac, Saint-Privat, Uzerche, Seilhac et Egletons.