Des pompiers de Drôme-Ardèche en renfort en Corse

C'est la première fois cet été que les Services Départementaux Incendie et Secours de Drôme et d'Ardèche envoient des renforts en Corse. Une colonne feux de forêt s'est constitué samedi matin à Montélimar, puis a embarqué à Marseille vers 19h pour rejoindre l'île de beauté.

Soixante-dix pompiers participent à la mission. Ils sont pour la plupart volontaires, et tous prennent sur leurs jours de congés pour aider. Ils ont embarqué avec eux 20 camions de lutte contre les feux de forêt.

Ils sont envoyés en Corse pour au moins 4 jours explique le Lieutenant Colonel Ramon Navarro, chef du pôle planification et action opérationnelle au Service Incendie et Secours de la Drôme : "depuis quelques jours et pour encore 96 heures selon les prévisions actuelles, la météo nous annonce un renforcement du vent qui vient sur une période de forte sécheresse. On va donc en appui des moyens terrestres locaux en Corse pour bien quadriller le territoire. C'est en prévention d'incendies qui aujourd'hui ne sont pas déclarés."