120 pompiers de Drôme et d'Ardèche en renfort en Haute-Corse et dans l'Aude

Près de 120 sapeurs-pompiers drômois et ardéchois sont arrivés ce vendredi 30 juillet en Haute-Corse et dans l'Aude. Une mission de prévention : ils vont aider leurs collègues pour quelques jours critiques.

Près de 120 sapeurs-pompiers de Drôme et d'Ardèche sont mobilisés sur l'Ile Rousse en Haute-Corse et dans l'Aude ce week-end. Ils vont renforcer le dispositif feux de forêt car le risque incendie est très élevé dans ces deux départements.

Une colonne feux de forêt avec près de 70 pompiers ardéchois et drômois a embarqué ce vendredi 30 juillet à 7 heures à Toulon. Ils sont arrivés à l'Ile Rousse vers 14h. Une autre colonne, composée d'une soixantaine de pompiers de la Drôme, de l'Ardèche et du Vaucluse, est également arrivée ce vendredi dans l'Aude.

Ils participent tous, volontaires et professionnels, à cette mission de prévention pour aider leurs collègues de ces deux départements dans un moment critique. La plupart de ces sapeurs-pompiers prennent sur leurs jours de congés pour prêter main-forte. Chaque colonne, celle mobilisée en Haute-Corse et celle engagée dans l'Aude, est partie avec une vingtaine d'engins, dont une dizaine de camions feux de forêt.

"Tous les départements n'ont pas eu la même météorologie, la Drôme et l'Ardèche sont en risque incendie faible ou modéré alors que les risques sont plus importants en Haute-Corse et dans l'Aude à cause de la sécheresse et d'un vent fort prévu ce week-end" explique le Lieutenant-colonel Yvan Urien, responsable du groupement gestion des risques au SDIS de la Drôme.

"Il faut souligner l'implication exemplaire des hommes et des femmes volontaires et professionnels qui s'engagent pendant cette période estivale, sur leur temps de repos, au profit des départements qui ont besoin de renfort".

Cette mission de prévention devrait durer au moins jusqu'à la fin du week-end dans l'Aude, au moins jusqu'à mardi sur l'Ile de beauté. C'est la deuxième fois de l'été que les pompiers drômois viennent prêter main forte en Corse et ils étaient également dans l'Aude la semaine dernière, mobilisés sur un important incendie entre Narbonne et Carcassonne.