Des pompiers de la Vienne partent en renfort en Charente-Maritime pour faire face aux inondations

La Charente et la Charente Maritime sont confrontés à des crues très importantes. Pour les soutenir, 21 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du SDIS 86 sont partis ce samedi 6 février à Saintes renforcer les équipes sur place.

Les pompiers de la Vienne partent soutenir leurs collègues de Charente Maritime. Un groupe constitué "Inondation", composé de 21 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont partis ce samedi 6 février au matin des locaux de l’Etat-major du Service départemental d’incendie et de secours à Chasseneuil-du-Poitou. Ils sont à Saintes pour aider le SDIS 17 à faire face aux inondations et resteront au moins 48 heures.

L'équipe est constituée de 4 spécialistes en secours aquatique de surface, de 7 véhicules de secours et 1 embarcation et est sous le commandement du Lieutenant Martial Vannier.

Des opérations d’épuisement et d’assèchement

Dans la soirée du 05 février, le centre opérationnel du Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne a été sollicité par le centre opérationnel zonal pour connaitre la capacité des sapeurs-pompiers de la Vienne à renforcer leurs collègues de Charente-Maritime en vue d’assurer des opérations d’épuisement et d’assèchement.

Suite à de violentes intempéries qui ont frappé le département de Charente-Maritime et de l’annonce de nouvelles précipitations durant le week-end, de nombreuses inondations ont été provoquées par la crue de la Charente et d’autres sont susceptibles d’être signalées.