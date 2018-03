Nice, France

Ce lundi soir vers 20 heures, selon des informations de nos confrères de Nice Matin, des pompiers ont été agressé à Nice.

Peu avant 20 heures , les pompiers sont appelés pour un soit-disant feu de matelas, au sous-sol d’un immeuble situé 4, rue des Coteaux. Ils arrivent dans un fourgon, et très vite les sapeurs pompiers reçoivent des pierres, ils sont agressés par un groupe de voyous. Le véhicule, a quelques dégâts à l’avant et sur le côté du camion, heureusement il n'y a pas de blessés. Le feu n’est en fait qu’un prétexte pour attirer les pompiers dans un guet-apens et leur envoyer des pierres. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation arrive dans le quartier de Bon Voyage, il y a près de 4 mois les mêmes faits se sont produits.

Je condamne le caillassage scandaleux d'un fourgon de sapeurs-pompiers à #BonVoyage. S'attaquer à nos pompiers c'est s'attaquer à des hommes courageux qui incarnent la République #Nice06 — Eric Ciotti (@ECiotti) March 26, 2018