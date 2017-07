Des pompiers du Berry et de l'Ouest de la France en renfort dans le sud

Une colonne de secours se forme dans le Cher pour partir en renfort sur les feux de forêts du Sud de la France.

Une colonne de secours se forme ce mardi soir à la caserne de Saint Amand-Montrond.

65 pompiers venus du Cher mais aussi de l'Indre , de l'Indre et Loire et de Loire Atlantique prennent la route dans la soirée pour rejoindre les foyers du Sud de la France. Sur ces 65 secours, 22 sont berrichons: 11 de l'Indre et 11 du Cher. Ils vont rouler toute la nuit en convoi, à bord de 25 véhicules de secours. L'arrivée est prévue mercredi à l'aube à Aix en Provence dans les Bouches du Rhône. Le responsable de cette unité de renfort est un pompier de l'Indre, le commandant Richard Valsecchi. Il est chef du centre de secours du Blanc. Il explique que les 65 pompiers sont tous expérimentés et qualifiés pour les feux de forêts. Il y a des pompiers bénévoles comme des pompiers professionnels. Leur mission est pour l'instant prévue pour 10 jours mais elle peut être prolongée ou dans le meilleur des cas écourtée.

Cette équipe de 65 renforts va rejoindre un bataillon de 1 000 pompiers déjà mobilisée dans le Sud où un nouveau foyer s'est déclaré ce mardi dans le Gard autour de Nîmes. 4.000 hectares ont déjà été détruits dans le Sud de la France par les incendies, avec des feux dans le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes ou encore la Corse. Les enquêteurs soupçonnent dans plusieurs de ces départements des incendies d'origine criminelle. Il y a déjà une vingtaine de blessés parmi les secours, la grande majorité incommodée par les fumées. Plusieurs maisons ont été évacuées notamment dans la région de Nîmes.

La France demande de l'aide à l'Europe, elle réclame deux canadairs supplémentaires en soutien.