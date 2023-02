Des pompiers du Calvados au secours des victimes du séisme en Turquie

Déjà mobilisée pour une mission de transport de deux ambulances vers l'Ukraine vendredi 10 février, l'association Pompiers Mission Humanitaire du Calvados a décidé d'envoyer quatre de ses hommes dont un médecin pour la Turquie ce mercredi pour venir en aide aux turques frappés par un important tremblement de terre qui selon un bilan provisoire ce lundi 6 février a déjà couté la vie à plus de 2600 personnes en Turquie et en Syrie.

Ils vont rejoindre le sud du pays près de l'épicentre du séisme

Ces pompiers du Calvados partent avec plus de 350 kilos de médicaments, des tentes pour mettre en place un poste médical avancé. Dans leurs bagages également, une unité de potabilisation et plus de 500 kilos de fret. Des pompiers humanitaires qui partent pour une dizaine de jours sur place.

C'est le vice président de l'association Rafaël Vaudorne qui va conduire la mission normande. Un pompier expérimenté qui a déjà eu l'occasion de mener une dizaine de mission d'urgence de ce type. Sur place ils seront confrontés à des températures glaciales et à des images difficiles.

Une mission prévue pour durer jusqu'au 17 février

Cette mission pour laquelle les pompiers du Calvados seront associés à quatre sapeurs de l'association drômoise 2AIP, devrait rester dix jours sur place, mais pourrait bénéficier du renfort d'autres pompiers si besoin