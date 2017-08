Des pompiers du Doubs de nouveau en renfort dans le sud de la France pour combattre les feux de forêt

Le sud de la France reste touché par des feux de forêt. Vingt sapeurs-pompiers franc-comtois partent ce samedi du SDIS du Doubs à Besançon, prêter main forte à leurs collègues des Bouches-du-Rhône.

Vingt pompiers franc-comtois professionnels et volontaires partent ce samedi à 7h du SDIS 25 (service départemental d'incendie et de secours) à Besançon, en renfort dans le Sud de la France. Ils sont dix-neuf du Doubs et un du Territoire de Belfort. Ils emmènent avec eux quatre engins spécifiques aux feux de forêt. Le groupe sera accueilli par le SDIS 13 et les pompiers seront ensuite dispatchés en fonction des besoins.

Vingt-quatre pompiers du Doubs étaient rentrés ce lundi d'Artigues, dans le Haut-Var, également touché par de violents incendies de forêts. Un groupe de dix-huit était précédemment parti pour le même type de mission à Mirabeau, dans le Vaucluse.