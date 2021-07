Des pompiers du Gard en renfort sur l'incendie gigantesque dans l'Aude

L'incendie qui a parcouru 850 hectares de végétation dans la montagne d'Alaric (Aude) samedi n'était toujours pas fixé ce dimanche matin et les pompiers craignent "un risque de reprise à cause de la sécheresse". "La situation est délicate, compliquée, car nous avons 25 kilomètres de lisières sur lesquelles le feu peut reprendre", a précisé dimanche le commandant Jean-Michel Dubois, du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de l'Aude, ajoutant que 800 pompiers avaient oeuvré toute la nuit. Sur demande du Centre Zonal Opérationnel de Crise de la zone sud, les sapeurs-pompiers du Gard ont engagé un détachement feux de forêt au profit de l’Aude. Ce détachement est composé de 20 sapeurs-pompiers gardois et 6 véhicules.

Cet incendie a entraîné samedi après-midi des coupures de courant en France, en Espagne et au Portugal durant environ une heure.

