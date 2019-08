Des pompiers du Limousin en renfort pour lutter contre l'incendie près de Carcassonne

Les services d'incendie et de secours des trois départements limousins ont répondu à l'appel de leurs collègues de l'Aude. Une colonne a quitté Brive ce jeudi avec des moyens de lutte contre les feux de forêt.

Limousin, France

54 pompiers limousins sont partis ce jeudi matin en direction de l'Aude, pour relayer leurs collègues, aux prises avec un très gros incendie depuis la veille au soir. 26 sapeurs viennent de la Corrèze, 20 de la Haute-Vienne et 8 de la Creuse. Tous s'étaient déclarés disponibles au cas où, sachant que ce type de mission dure 3 jours. Ils sont donc appelés à intervenir jusqu'à samedi matin, et seront peut-être relayés par d'autres pompiers limousins. Les SDIS sont déjà en train de vérifier qui peut participer à une prochaine colonne.

Sur place, au sud-est de Carcassonne, le feu a déjà détruit 700 hectares de végétation. De gros moyens sont déployés : canadairs, trackers, et plus de 500 hommes au sol. Mais la zone est difficile d'accès, et le vent fort attise les flammes. Les pompiers limousins sauront à leur arrivée à Narbonne quelle est leur mission, mais ils sont partis avec 4 véhicules-citernes pour les feux de forêt, entre autres.

Le feu près de Neuvic sous surveillance

Pendant ce temps, l'incendie de Sérandon reste sous surveillance, dans les gorges de la Dordogne. Mais l'enjeu est faible, car aucune habitation n'est menacée, et seulement 2 hectares ont brûlé. Les moyens ont été réduits, mais ça n'a pas de lien avec le départ des renforts vers l'Aude. "Quand la colonne est constituée, elle prend toujours en compte le risque de feu sur le département", précise le capitaine Alain Veneau, au SDIS de la Corrèze.