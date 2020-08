Des pompiers et des médecins de Drôme-Ardèche partent aider les secours à Beyrouth au Liban

Des pompiers et des soignants de Drôme-Ardèche partent samedi pour aider les secours libanais après les explosions, mardi, dans le port de Beyrouth.

Des pompiers, des médecins et des infirmières bénévoles partent samedi matin à Beyrouth (Liban) pour aider les secours à sauver les blessés après les explosions de mardi, dans le port de la capitale. L’association Aides Actions internationale pompiers (AAIP), fondée par le Drômois Claude Lett, envoie une équipe de 9 personnes. Sept sont des Drôme-Ardéchois et deux viennent de Caen.

En arrivant, ils devront être recensés pour se voir confier certaines missions par les secouristes sur place. Les soignants devraient notamment aider les médecins dans les hôpitaux et les pompiers pourraient déblayer les décombres et essayer de retrouver certains blessés.

"On vient en renfort des structures médicales qui sont débordées", assure Claude Lett, lui même ancien pompier. "L'aide aux autres, c'est notre cœur de métier, surtout dans une catastrophe de ce type."

Pierre Fouillant fera partie de l'équipe. Ce médecin retraité de Guilherand-Granges est habitué des missions humanitaires mais s'attend tout de même au pire : "On a vu des images. Il faut s'attendre à voir des choses assez difficiles. Il y a toujours une petite part de peur au ventre."

Ils sont tous relativement sereins. Jean-Marc Chesnet était en vacances quand il a décidé de partir. "J'ai la possibilité de partir donc on ne regarde pas et on part", affirme ce lieutenant du centre de secours de Tain-l'Hermitage.

L'équipe part avec environ 600 kilos de matériel de soins.

Ils s’étaient déjà mobilisés sur d'autres catastrophes comme les tremblement de terre en Haïti et en Indonésie.

Jusqu'au départ, l'association cherche des subventions. Ils font un appel au dons, possible via leur site internet et par voie postale à l'adresse suivante : Centre de secours, 1 rue Lucien Ferlay, 26600 Tain-l'Hermitage.