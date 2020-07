Des pompiers gardois pris à partie dimanche soir à Marguerittes

Des pompiers gardois ont été pris à partie : des insultes, des coups et des jets de pierre. C'était dimanche soir, à Marguerittes, alors qu'ils intervenaient au Mas Pradon, pour un animal blessé. Le SDIS 30 a depuis déposé plainte.

Dimanche 19 juillet au soir, il était 22 heures, 3 pompiers de la caserne de Marguerittes interviennent au parc municipal du Mas Pradon à Marguerittes, pour un animal blessé, un chat. C'est lors de cette intervention qu'ils sont pris à partie, et plus particulièrement deux d'entre-eux, par plusieurs personnes : insultes, coups et jets de pierres. Pourquoi cette agression ? Pas de réponse à cette heure, une enquête est en cours. Des pompiers soutenus par leur hiérarchie qui, dès ce lundi, déposait plainte auprès de la gendarmerie de Marguerittes.