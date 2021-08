Des pompiers gardois, spécialistes des feux de forêt, envoyés en renfort en Grèce

Face aux importants feux de forêt qui touchent actuellement la Grèce, quarante sapeurs-pompiers des zones de défense et de sécurité Sud et Sud-Est partent en renfort sur place ce jeudi dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Parmi eux, cinq pompiers du Gard, tous membres du "Commando Génie Feux de forêt" et issus des centres de secours des Cévennes. Leurs missions :

lutter contre les feux de forêt sans véhicule

réaliser des établissements de frande longueur

intervenir en terrain difficile

réaliser des feux tactiques

Les quarante pompiers décolleront en fin de journée de la base de Marignane (Bouches-du-Rhône) pour l'aéroport d'Athènes. La durée prévisionnelle d'engagement du détachement est de quinze jours, sans relève, sur l'île d'Eubée.