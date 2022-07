Des pompiers lorrains de retour des incendies de forêt monstres en Gironde

"On ne l'oubliera jamais !" Pour Quentin, sapeur-pompier lorrain, cette mission restera à part. "Il n'y a qu'à voir mes cernes pour comprendre la dureté de la tâche." 48 pompiers de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle et du Haut-Rhin sont retournés ce samedi 23 juillet à leur caserne. Ils sont tous revenus des incendies monstres de Gironde en bus pour une arrivée à la caserne de Toul. Près de 21 hectares ont brûlé depuis plus de dix jours.

Place au repos pour ces 48 pompiers. © Radio France - TV

Ils ont été accueillis avec les honneurs par le Lieutenant-Colonel Lepoutère : "Nous sommes heureux de vous voir tous de retour car vous avez vécu l'enfer !" Un terme qui revient souvent dans la bouche des soldats du feu. "C'était inédit pour nous, on n'avais jamais vécu ça !", souligne Valérie, infirmière sapeur-pompier. "Nous avions des flammes sur plusieurs dizaines mètres de haut, il fallait être extrêmement prudent. La chaleur, les fumées… Il faut le vivre pour comprendre, on se rend pas compte quand on voit les images à la télévision."

Touchés par la solidarités et les remerciements des habitants

Les pompiers fiers du travail accompli. Il faut dire qu'en sept jours dans le secteur chaud de Landiras, la lutte face aux flamme a parfois duré 24 heures d'affilée. "Nous sommes satisfaits de voir tout le monde de retour en bonne santé, il faut dire que l'on n'avait jamais connu de tels incendies depuis les années 70", rappelle Bernard Bertelle, le président du conseil d'administration du SDIS 54. "Même si on espère ne pas voir ce type de feu chez nous avec le dérèglement climatique, désormais nos hommes ont déjà été confronté et ont acquis de l'expérience."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais plus que les images des incendies, ce qui a marqué de façon unanime l'ensemble des pompiers : c'est l'entraide entre les services et la solidarité des Girondins et des Landais. Le capitaine Pascal Humbert, du centre de secours de Remiremont est le cadre "feux de forêts" du SDIS des Vosges se remémore une matinée : "Des enfants avaient placé une immense pancarte avec des remerciements sous forme dessin devant notre lieu où nous nous reposions. Tout était prévu pour nous accueillir, la population sur place nous a remercié et ils ont fait plus que ce qu'il devait pour nous."

Depuis vendredi soir, une nouvelle équipe du Grand Est a pris la route de la Gironde, où les feux ne sont toujours pas fixés, pour relever les collègues de retour de disposition.