Des pompiers menacés de mort à Saint-Etienne, un homme en garde à vue

Un homme vient d'être placé en garde à vue à Saint-Etienne dans la Loire, pour avoir menacé de mort des pompiers. La scène s'est passée dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2 heures du matin. Les pompier sont appelés pour le malaise d'une femme de 24 ans, chez elle, dans le quartier de Montreynaud sur fond de différend familial.

A leur arrivée, les pompiers sont accueillis par l'époux de la jeune femme qui semble très alcoolisé. Il les agresse verbalement et les menace de mort à plusieurs reprises ... il sera interpellé par la police et placé en garce à vue quelques minutes plus tard. Il a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie au commissariat.