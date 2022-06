Des pompiers mosellans partent en renfort après les intempéries dans la Nièvre

De violents orages ont frappé la Nièvre, dans la nuit de mardi à mercredi. Les pompiers du département ont lancé un appel à leurs homologues du Grand Est, pour venir les épauler.

Ce mercredi, onze pompiers de Moselle partent en renfort avec quatre véhicules. A 15h, un véhicule de commandement est parti avec trois véhicules de transport de matériel. Ces pompiers sont partis de la Compagnie de soutien technique et logistique et seront mobilisés sur des opérations de bâchage et de pompage. Ils sont mobilisés pour une mission de 48 à 72h.