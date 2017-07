Des pompiers périgourdins en route pour le sud-est pour soutenir leurs collègues

Plusieurs incendies ravagent le sud-est de la France depuis lundi après-midi. Une vingtaine de pompiers de Dordogne partent les soutenir avec six véhicules.

Plus de 3.000 hectares de forets ont déjà brûlé dans le sud-est de la France en moins de 24 heures. Plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés dans le Vaucluse, le Var ou encore la Corse pour éteindre ou surveiller ces incendies.

Alors que la France vient de demander l'aide européenne pour soutenir les soldats du feu, le centre d'incendie et de secours de la Dordogne va envoyer vingt sapeurs-pompiers en renfort. Ces hommes vont partir de Périgueux, Sarlat, Bergerac, Terrasson, Villamblard, Thiviers, Terrasson et Brantôme. Ils prennent la route d'Agen dans un premier temps, avec six véhicules. Là-bas ils retrouveront d'autres collègues du sud-ouest avec lesquels ils prendront la direction d'Aix-en-Provence.