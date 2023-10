Des pompiers spécialisés en risque radioactif dépêchés après un accident sur l'A31

Une trentaine de pompiers mobilisés pour un accident de la route sur l'A31 ce jeudi 5 octobre à Sandaucourt, dans les Vosges. Une collision a eu lieu vers 6h30 entre un camion et un utilitaire. Le conducteur du second véhicule a été légèrement blessé et conduit vers l'hôpital de Vittel, mais c'est surtout la cargaison de l'utilitaire qui a préoccupé les secours.

Les colis radioactifs n'ont pas été endommagés

Le véhicule contenait des produits radioactifs à destination médicale. Après avoir mis en place un périmètre de sécurité, les pompiers ont d'abord envoyé un drone pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite de produit. Les doutes étant levées, des pompiers spécialisés en risque radioactif, en scaphandre, sont venus contrôler et vérifier qu'il n'y avait pas eu de contamination. Aucun défaut sur les colis n'a été constaté. Ils vont donc continuer leur chemin