Mayenne, France

Ce soir-là, l'homme est ivre, dans sa cage d'escalier, les pompiers voulaient donc à la base le sauver et faire un bilan médical chez lui, chose que l'homme a refusé avant de donner des coups de poings et des coups de pied aux trois pompiers. "J'ai enfreins le pacte républicain" explique cet homme, la voix timide à la barre. D'ailleurs le procureur de la République demande même à ce qu'il participe à un stage de citoyenneté.

Alcool et anxiolytique

L'accusé renouvelle ses excuses aux trois pompiers, il leur a même écrit une longue lettre. Son avocat tient quand même à préciser que dans cette affaire on est loin des agressions récentes de pompiers, caillassés pendant des interventions. Ici, il s'agit d'un homme, alcoolisé et sous anxiolytique qui tentait d'oublier la mort terrible de son père, écrasé en 2014 par un taurillon. Faites donc preuve d'indulgence demande son avocat à la présidente. L'homme s'excuse encore et devra payer une amende de 300 euros.