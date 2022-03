Des portes défoncées et des surveillants frappés, une soirée dégénère au Prytanée de La Flèche

Ce jeudi 24 mars, des élèves du Prytanée national militaire de La Flèche ont voulu fêter les 100 jours avant le bac en organisant "un chahut collectif." Il s'est traduit par des dégâts matériels et des coups portés contre des surveillants et des cadres. Plusieurs plaintes ont été déposées.

La soirée du jeudi 24 mars a dégénéré au Prytanée national militaire de La Flèche, à l'occasion des 100 jours avant le bac. Le lycée explique qu'une "dizaine d'élèves de terminale ont entrepris de créer un 'chahut collectif'" et ont entraîné avec eux des élèves de première. L'établissement évoque des dégâts matériels avec des portes défoncées et des vitres brisées, mais surtout des insultes et des coups portés contre des surveillants et des cadres militaires.

Les victimes ont porté plainte ainsi que le chef de corps, le commandant de l'établissement, en sa qualité de personne morale. Les élèves ont été entendus par la gendarmerie qui confirme qu'une enquête est en cours. Le parquet du Mans n'a, pour le moment, pas encore répondu à nos sollicitations. Le Prytanée n'a pas annoncé de sanctions pour les élèves concernés, mais indique que "les cours ont repris, le calme est revenu."