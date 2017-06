Des premières interpellations dans l'enquête sur les dégradations commises au collège de Bléré

Entre le 10 avril et fin mai, le collège de Bléré a été la cible de vandales : au total, dans l'enceinte de l'établissement, 3 voitures ont brûlé, une autre a été tagguée et 6 autres ont eu les pneus crevés. Des premières perquisitions et interpellations ont eu lieu ces derniers jours.

L'enquête progresse, à propos des actes de vandalisme dont le collège de Bléré a été victime ces dernières semaines. Depuis le 10 avril dernier, l'établissement qui accueille 630 élèves est la cible d'un ou plusieurs vandales : au total, sur le parking de l'établissement, 3 voitures ont brulé, une autre a été tagguée et 6 autres ont eu les pneus crevés.

Des premières perquisitions et interpellations ont eu lieu ces derniers jours

Les enquêteurs pensent que les vandales font partie de l'environnement proche du collège. C'est dans ce milieu-là qu'ont eu lieu 3 interpellations, cette semaine : il s'agit de trois garçons, âgés de 15 à 18 ans : anciens élèves ou grands frères de collégiens. Ils ont passé une journée en garde à vue, avant d'être remis en liberté, sans être poursuivis, au moins pour le moment.

Les gendarmes de Bléré et d'Amboise mènent en effet actuellement d'autres investigations : Il y a des hypothèses à vérifier ou à lever définitivement, grâce à l'audition d'autres personnes ou grâce aux perquisitions déjà menées. Les 3 garçons pourraient donc être reconvoqués, si de nouveaux élèments ont besoin d'être éclaircis.

Surveillance maintenue jour et nuit autour du collège de Bléré

En attendant, le collège de Bléré reste sous surveillance renforcée, 24H pour 24H, puisque toutes les dégradations ont eu lieu de nuit. Les dernières dégradations avaient particulièrement choqué, puisqu'en 48H fin mai, la gardienne du collège et son compagnon avaient eu leurs deux voitures incendiées sur le parking situé dans l'enceinte du collège.