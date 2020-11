Des primes Covid redistribuées en liquide aux policiers de l’Hérault

C’est une mesure qui part évidemment d’une belle intention : que tous les fonctionnaires de police soient traités à égalité. Le directeur de la sécurité publique de l’Hérault a envoyé le mois dernier une note de service aux fonctionnaires de police bénéficiaires de la prime Covid-19 pour leur demander d’en reverser une partie en liquide à leur supérieur afin que cet argent soit mieux réparti et que tous les fonctionnaires de police mobilisés pendant la crise puisse en bénéficier. Une information publiée par nos confrères d’Europe 1 ce mardi matin et confirmée par nos sources. Ainsi les fonctionnaires de nuit ayant touché 1000 euros ont été invité à conserver 225 euros et à en remettre 775 à leur chef de service.

Une méthode peu orthodoxe qui divise les policiers

Au sein des commissariats de Montpellier, Béziers, Agde et Sète, cette mesure a semble-t-il été bien acceptée par les policiers qui dans leur grande majorité ont trouvé cette décision juste et équitable. "Moi je ne sais pas ce que j'aurai fait à la place du DDSP" explique un policer sous le couvert de l'anonymat. "la méthode est peu orthodoxe, c'est vrai, mais l'existence même de ces primes est contestable. La prime Covid comme les autres d'ailleurs. L'attribution est toujours très subjective. On va donner une prime à celui qui a bossé 14 jours et pas à celui qui en a fait 13 ?"

Sur le moment les syndicats de police ne se sont pas saisis de cette affaire. Mais ce qui a finit par choquer malgré tout c’est la méthode. Car l’initiative du DDSP est totalement hors des clous.

"Certains policiers qui ont reçu le courrier du directeur départemental de la sécurité publique n’ont rien dit car ils ont pensé qu’ils seraient mal vus de leurs collègues et de leur hiérarchie s’ils refusaient mais il faut bien reconnaître que si cette mesure part d’une bonne intention elle s’applique totalement en dehors des clous" explique Bruno Bartocetti du syndicat Unité SGP FO

"Tout s'est fait dans la plus grande transparence"

De son côté, le directeur de la sécurité publique explique par la voix de son service communication "la direction de la police nationale m'a demandé des explications pour connaître les modalités d'attribution de cette prime" tout en précisant que _"_tout a été fait dans la plus grande transparence"

La prime Covid devait concerner 15 % des effectifs de police (on compte 1400 fonctionnaires de police dans l’Herault ), des primes allant de 330 euros à 1000 euros.

En demandant aux fonctionnaires bénéficiaires de la prime de reverser une partie de l’argent, Yannick Blouin permet à la moitié des policiers de toucher une prime. 150 euros pour les policiers qui travaillent la journée et 225 pour ceux qui travaillent de nuit.