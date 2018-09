Il n'y aura bientôt plus assez de juges pour assurer les audiences au palais de justice de Metz. Les crédits pour rémunérer les agents non titulaires sont supprimés par le ministère de la Justice. Les juges messins ont décidé ce mardi de reporter plusieurs audiences en septembre.

Réunis ce mardi en assemblée générale, les juges du palais de justice de Metz ont décidé de reporter plusieurs audiences civiles et pénales ce mois-ci. Comme les avocats, ils sont sous le choc de l’annonce de la suppression de crédits. Des budgets qui servent à rémunérer les agents non titulaires et parmi eux les magistrats à titre temporaire.

Sans eux, pas de justice

A Metz, ce sont d’anciens juges qui reprennent du service. Ils siègent par exemple aux côtés des juges titulaires lors des audiences correctionnelles collégiales. Sans eux, la justice ne peut pas être rendue. "S’ils ne sont pas là, je suis obligé de demander à un juge d’abandonner sa tâche pour se consacrer à une audience. Même si à Metz, le nombre de magistrats est redevenu satisfaisant, à l’échelle du pays, il en manque environ 450" explique Pierre Wagner, président du tribunal de grande instance de Metz.

Plusieurs audiences reportées en septembre

Lors de l’assemblée générale de ce mardi, les juges ont décidé également de ne pas faire appel aux avocats pour combler les chaises vides, comme la loi le leur permet pourtant. "Le recours aux avocats doit être exceptionnel et non répondre à un manque récurrent", ajoute Pierre Wagner.

Donc, la moitié des audiences du mois de septembre prévues avec des magistrats non titulaires seront reportées. Les dates des audiences concernées ne sont pas communiquées pour conserver l’effet de surprise.