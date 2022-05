Des proches d'Alain Rousset en garde à vue pour des soupçons de détournement de fonds publics à la Région

C'est la suite d'une affaire qui a démarré au mois de mars 2021, en pleine campagne pour les élections régionales. Selon le journal Sud Ouest de ce mercredi 4 mai, quatre proches du président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset ont été placés en garde à vue ce lundi pour détournement de fonds publics dans les locaux de la police judiciaire de Bordeaux ce lundi. Alain Rousset n'a lui pas été auditionné.

L'affaire avait donc débuté il y a un an et demi, avec le témoignage de David Angevin, un ancien salarié de la Région, qui avait déposé plainte. Lui aussi membre du cabinet de l'époque, il avait dénoncé l'utilisation des moyens de la Région et d'une quarantaine de personnels pour contribuer à la campagne de 2015, qu'Alain Rousset, président de la région Aquitaine depuis 1998, avait remportée. David Angevin a lui été licencié, et était l'an dernier toujours en conflit judiciaire avec son ex-employeur.

à lire aussi Le patron de la Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset visé par une plainte pour détournement de fonds publics

Deux mois plus tard, au mois de mai 2021, une perquisition, menée par les enquêteurs du Parquet national financier avait eu lieu au siège de la région, à Bordeaux. À l'époque, Alain Rousset souhaitait que "toute la lumière soit faite sur cette plainte calomnieuse" et indiquait qu'il "continuera[it] de satisfaire, comme aujourd’hui, à toute demande du procureur et des enquêteurs". Depuis, l'affaire a été transmise au parquet de Nanterre.