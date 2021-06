Des procureurs dénoncent le manque de moyens alloués à la lutte contre les violences conjugales

Alors que des accusations de laxisme de la justice se font entendre depuis plusieurs semaines à la suite de trop nombreux féminicides, des procureurs dénoncent ce lundi 7 juin le manque de moyens alloués à la lutte contre les violences conjugales. "Il faut impérativement doter les parquets de moyens supplémentaires dédiés à cette grande cause nationale", indiquent-ils en relayant un appel de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR).

Cette "priorité nationale" est aussi "une priorité de chaque procureur de la République et de chaque magistrat de son parquet", rappelle Thierry Dran, à la tête du parquet de Béthune. Alors "nous ressentons comme une injustice le fait d'être systématiquement vilipendés et mis en cause lorsqu'un dysfonctionnement se fait apparaître" explique par exemple Emmanuel Dupic, procureur de la République de Vesoul, joint par France Bleu Belfort-Montbéliard. La faute est d'après eux davantage à trouver du côté du faible effectif destiné spécifiquement à cette lutte. Ils exigent donc notamment de "doter chaque parquet d'un assistant spécialisé ou d'un juriste assistant dédié".

Il nous faut des moyens supplémentaires à la hauteur du défi à relever - Jérôme Bourrier, procureur de la République de Bayonne

"Nous avons reçu pas moins de 10 circulaires de politique pénale dans ce domaine depuis le début de l'année, toutes parfaitement légitimes dans leurs objectifs mais qui reposent pour l'essentiel sur les parquets. Pour les mettre en œuvre, et ainsi renforcer nos actions dans ce domaine qui constitue un enjeu essentiel, il nous faut des moyens supplémentaires à la hauteur du défi à relever", souligne Jérôme Bourrier, procureur de la République de Bayonne.

Par ailleurs, "si l'écho donné aux récents féminicides semble axé sur le fait que l'institution judiciaire en porterait la responsabilité, les professionnels confrontés à ces drames savent bien que dans toute situation de violence ou d'abus intra-familial, le défaut de vigilance sur des signes avant-coureurs est toujours collectif et doit interroger la société dans son ensemble", écrivent plusieurs procureurs.

Des circulaires mais peu de moyens d'après les procureurs

Les 1.000 bracelets anti-rapprochement dont dispose la Chancellerie "n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs", avait déclaré le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti après le féminicide de Mérignac, commis le 4 mai par un homme qui purgeait une peine pour violences conjugales mais n'avait pas été équipé du dispositif. Des circulaires avaient ensuite été envoyées aux magistrats pour pousser au déploiement du dispositif, disponible en France depuis l'automne mais dont les juridictions peinaient à se saisir. Le ministre de la Justice y demandait notamment à ce que "tous les dossiers" de personnes condamnées pour violences conjugales soient repris, afin de vérifier que "les antécédents et la personnalité" de ces hommes ne rendaient pas "nécessaire" la pose d'un bracelet.

Deux missions d'inspections ont été lancées par le gouvernement afin de faire la lumière sur les failles manifestes ou éventuelles dans le suivi de conjoints violents, après le féminicide de Mérignac (Gironde), et celui d'Hayange (Moselle) le 23 mai. Les conclusions de l'inspection de Mérignac sont attendues le 10 juin, celles d'Hayange le 30 juin au plus tard.