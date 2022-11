Des produits dangereux sur l'A84 après un accident au niveau de Gouvets

L'accident s'est produit ce vendredi matin sur l'autoroute A84, au niveau de Gouvets dans la Manche, à la frontière avec le Calvados. Un poids-lourd a perdu son chargement qui est tombé sur la chaussée.

ⓘ Publicité

Un transport de matières dangereuses

Le véhicule a laissé échapper sur les voies dans le sens Rennes - Caen un bidon d'acide, et un chargement de pastilles de sel. Les voies ont été neutralisées et plusieurs sorties sont fermées : la 39 et la 40 en direction de Rennes et la 38 vers Caen.