Des projets de caméras de vidéosurveillance dans de petites communes manchoises

Depuis plusieurs mois des communes manchoises de moins de 10 000 habitants réfléchissent à installer de la vidéoprotection. Après les attaques terroristes de Paris et Nice, les mesures de sécurité ont été renforcées.

Le préfet de la manche a demandé depuis plusieurs mois à certaines communes de s'équiper de caméras pour l'organisations d'évènements importants : gendarmes, plots en béton, contrôles...mais aussi caméras ! Caméras qui si elles sont provisoires coûtent chères. Du coup des maires ont décidé de mener des études pour installer un système de vidéoprotection à l'année sur leur commune. C'est le cas à Saint-Hilaire-du-Harcouët, commune du sud-manche de 6 000 habitants, qui chaque année en novembre organise la foire Saint-Martin. Une foire qui accueille 200 000 personnes sur 3 jours. Pour le maire Gilbert Badiou il faudrait peut-être aller encore plus loin : "pour la dernière foire Saint-Martin, le préfet nous avait demandé de mettre en place une caméra provisoire et mobile qui a un coût de plus de 20 000 euros alors j'ai proposé plutôt une étude sur la commune pour une caméra pérenne à l'année et du coup sur certains autres secteurs de la commune." Aujourd'hui la commune de Saint-Hilaire en est juste au stade des étude d'emplacement, de coût et de subvention...Le projet devra être ensuite soumis à l'approbation du conseil municipal.

La commune de Villedieu-les-Poëles va installer 6 caméras

C'est ce mardi soir que le cabinet d'étude en charge du projet des caméras doit rendre sa copie et que tout sera validé par le conseil municipal de Villedieu-les-Poëles. Une commune de 3 000 habitants. Après plusieurs vols par effraction sur le parking de la gare, les élus ont décidé de dire oui à l'installation de 3 caméras sur ce parking et 3 autres en centre ville. Un cabinet d'étude a planché sur le sujet parce qu'en se rendant sur d'autres commune où existent déjà des caméras certains se sont rendus compte que toute les images n'étaient pas exploitables. Des systèmes laissant à désirer. Il se dit qu'une bonne caméra c'est entre 7500 et 11 000 euros.