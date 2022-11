Des quartiers d'Hénin-Beaumont et Montigny-en-Gohelle bouclés dimanche pour une opération de déminage

Le repos dominical sera perturbé par une opération de déminage ce dimanche, à Montigny-en-Gohelle et Hénin-Beaumont. L'unité spécialisé de la Sécurité Civile va neutraliser une bombe datant de la 2nde guerre mondiale, pesant 238 kilos. Elle a été découverte, le 7 octobre dernier, sur un chantier de construction de logements du bailleur social "Maisons et Cités", boulevard Salvador Allende, près du stade Birembaut, à Hénin-Beaumont.

Zones d'évacuation et de confinement

Deux zones de restrictions de déplacement ont été définies par la préfecture le temps de l'opération qui débutera à 12h et pourrait durer jusqu'à 17h. Les polices municipale et nationale seront chargées d'informer la population et de boucler certaines rues.

Zone d'évacuation

Elle est située dans un périmètre de 200m autour de la bombe : "aucune personne ne pourra demeurer ou entrer dans cette zone le temps de l'opération" indique la préfecture du Pas-de-Calais. 227 habitants de Montigny et 99 d'Hénin-Beaumont sont concernés. La zone sera entièrement "barrièrée" avec la mise en place de barrages filtrants et la surveillance des polices municipales et nationale, appuyées par un drône.

Zone de confinement

Elle est situé entre le périmètre des 200m et jusqu'à 400m de la bombe. 647 habitants de Montigny et 299 d'Hénin-Beaumont sont concernés et devront maintenir leurs volets fermés et leurs fenêtres ouvertes. "En l'absence de volets, les fenêtres doivent rester fermées mais les habitants sont invités à s'en éloigner", précise la préfecture.

La fin de l'opération sera signalée par le déclenchement des sirènes qui émettront un signal continu de 30 secondes, synonyme de fin du confinement.

L'espace Roland Huguet de Montigny-en-Gohelle sera ouvert dimanche pour accueillir les habitants qui n'auraient pas de solution de logement provisoire le temps de l'opération. Une trentaine d'agents municipaux de cette ville du bassin minier seront mobilisés dimanche. Une collation sera offerte aux habitants qui se rendront dans cette salle municipale.