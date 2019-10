Des quartiers plongés dans le noir à Marseille, faute d'éclairage public

Marseille, France

Une rue soudainement plongée dans le noir, faute d'éclairage public, et des habitants inquiets : la scène se répète régulièrement dans tous les quartiers de la ville, du nord au sud, du bord de mer aux quartiers plus excentrés. Exemple dans les 2eme et 3eme arrondissements, un secteur qui souffre déjà d’être qualifié de "quartier le plus pauvre d'Europe".

"On est abandonné"

Le président du CIQ St Lazare tire régulièrement le signal d'alarme pour souligner combien il est difficile pour les habitants de vivre sans éclairages public : "Ça arrive presque une fois par semaine, _ça engendre de l'insécurité dans le quartier, les gens ne sortent plus, ils ont peur_. On est abandonné, je sens que mon quartier est abandonné, comme si on ne faisait pas partie de Marseille ! Il faut que la ville trouve une solution." Mohammed Benhayoun ne croit pas à des pannes mais évoque des "coupures volontaires", "pour faire des économies", sous-entendent d'autres habitants.

Des pannes et pas des coupures volontaires

Pour Monique Daubet, l'adjointe à la ville de Marseille en charge de l'éclairage public, il ne s'agit en aucun cas de coupures volontaires, mais bien de pannes. "La ville de Marseille gère un parc de 70 000 points lumineux, donc forcément, des pannes peuvent arriver." Monique Daubet précise "qu'en cas de panne constatée, il faut appeler Allo Mairie au 0810 813 813 et l'astreinte de la Snef intervient tout de suite ! On n'abandonne personne à Marseille ! Ca peut mettre plus de temps si la panne est importante mais on fait en sorte de rétablir au plus vite l'éclairage, pour sécuriser les administrés."

Et à ceux qui évoquent des coupures volontaires, la ville de Marseille répond que "les économies d'énergie, on les prévoit en rénovant l'ensemble de notre parc d'éclairage public , petit à petit, en les passant en Leds."