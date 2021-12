Des questions après la fermeture d'un lieu d'accueil de personnes âgées chez un couple à Charleval

Un lieu d'accueil pour personnes âgées vient d'être fermé pour manque d'hygiène et de sécurité. L'affaire se passe à Charleval, petit village de moins de 3.000 habitants au nord des Bouches-du-Rhône, entre Mallemort et La Roque d'Anthéron.

Dix retraités de 78 à 92 ans et un adulte handicapé de 46 ans, hébergés chez un couple de particuliers, ont dû être évacués jeudi matin. La préfecture, qui a pris un arrêté, évoque "une mise à l'abri de personnes vulnérables".

"S'il y avait eu un incendie, je crois qu'il aurait été catastrophique" - le maire de Charleval

Sur France Bleu Provence, le maire de Charleval, Yves Wigt, évoque des conditions d'accueil indignes : "il y avait des conditions d'hygiène très, très, très limites (il insiste, sic) pour ne pas dire autre chose. Trois personnes dans une même chambre, avec des vêtements entassés dans les coins. Il n'y a pas de sorties de secours, rien de classé au feu. La colocation, quand on loue à des jeunes étudiants qui se débrouillent et font leur propre repas, ça va, mais là, tout le monde est dépendant. Donc vendre des repas sans règle d'hygiène, ni contrôle régulier comme dans les vrais Ehpad, la sécurité incendie, etc. Même s'ils n'étaient que onze, s'il y avait eu un incendie, je crois qu'il aurait été catastrophique".

Depuis l'évacuation des lieux jeudi matin, Yves Wigt avoue "mieux dormir". Au-delà des règles d'hygiène et de sécurité, le maire de Charleval, dénonce plusieurs infractions au code de l'urbanisme. "Le permis de construire que j'ai accordé, c'était pour un hangar agricole. Pas pour les travaux d'intérieur". La préfecture reproche à la famille d'accueil d'exercer une activité réglementée sans autorisation, l'agrément n'ayant jamais été délivré par le département des Bouches-du-Rhône.

"Ce n'est pas un faux Ehpad" - Valérie Del Maschio

France Bleu Provence a rencontré le couple mis en cause. Lui est ancien maraîcher, elle aide soignante. Tous deux se défendent d'actes de maltraitance. Ils justifient une activité déclarée de colocation pour séniors. "Ce n'est pas un faux Ehpad, explique Valérie Del Maschio, responsable de la prestation. Les personnes qui viennent sont conscientes qu'elles louent une chambre et font de la prestation de service. Elles sont capables de manger seules, de se laver. Elles embauchent une infirmière si elles ont besoin. Ce sont les familles qui s'occupent des lits médicalisés, de la pharmacie, des soins. Moi je m'occupe de la prestation de services."

Une prestation low-cost ?

Accueil, hébergement, nourriture, l'offre de prestation est facturée 2.000 euros par mois et par résident, avec un crédit d'impôt de 500 euros pour les familles. La solution plus abordable que les maisons de retraite et les Ehpad, séduit de plus en plus de familles aux revenus modestes. "Ici, il y a une infirmière pour 11 résidents, justifie, Valérie Del Maschio, alors qu'en maison de retraite c'est souvent une pour 60 personnes. En maison de retraites, on paie 3.000 euros. Ici c'est 2.000 euros et les familles peuvent avoir des aides et un crédit d'impôt de 500 euros. Moi je pleure parce que les 11 qui étaient placés chez nous, c'est notre famille".

Des témoignages favorables au couple

Nous avons pu joindre la fille d'une résidente hébergée ici pendant deux ans. Elle témoigne du "bien être de sa maman. Avec ma sœur, on ne voulait pas la mettre en Ehpad où elle passerait ses journées dans une chambre, seule. Ici elle était bien". Elle aussi s'interroge sur les raisons de la fermeture. "J'ai récupéré ma maman le jeudi matin, après un appel de Valérie. Je n'ai été prévenue ni par le conseil départemental ni par la préfecture. C'est à nous de choisir où va aller maman maintenant".

Nous avons également longuement parlé au téléphone à une infirmière qui s'occupait de "cinq résidents" dans la colocation et un pharmacien "ami du couple". Tous deux s'interrogent sur l'évacuation ordonnée jeudi matin. Dans le village, au lendemain de l'intervention des autorités, rares sont ceux qui semblent au courant et personne ne semble avoir un avis sur cette affaire. À ce jour, aucune plainte n'a été déposée par l'une des familles des onze résidents. Et curieusement, le mot "maltraitance" n'est jamais prononcé, ni même écrit.

Le couple ne se cachait pas. L'activité de colocation pour séniors était bien connue à Charleval. © Radio France - Fred Chapuis

Une chambre d'un résident. © Radio France - Fred Chapuis

Une rampe aménagée pour faciliter le passage des résidents entre la cuisine et les chambres. © Radio France - Fred Chapuis

La salle à manger et salon dans lesquels les résidents prenaient leur repas et regardaient la télé. © Radio France - Fred Chapuis

La terrasse avec piscine dont pouvaient profiter les résidents et leurs familles. © Radio France - Fred Chapuis