EXCLU - Des radars leurres seront installés d'ici cet été sur la RD 943 en Indre-et-Loire

Info France Bleu Touraine. Il y aura bientôt des radars leurres en Indre-et-Loire. Ils seront installés sur la RD 943, de Tours jusqu'à la limite de l'Indre. D'autres pourraient aussi voir le jour cette année de Château-Renault à La Celle St Avent, sur l'ex RN10.

Ces radars leurres, qui ont le même aspect que les radars automatiques, sont installés au bord de la route. Sauf que vous ne savez jamais quel appareil va vous flasher.

Le but c'est d'obliger les automobilistes à respecter continuellement les limitations de vitesse, et d'éviter les accélérations brutales et parfois dangereuses juste après le radar.

D'ici cet été, la Préfecture confirme que des radars leurres seront bien installés sur la très dangereuse RD 943 de Tours à la limite de l'Indre. Visuellement ces radars automatiques ressemblent à tous les autres. Seule différence : l'appareil qui permet de flasher sera installé à l'intérieur de manière aléatoire. Vous ne saurez jamais quel radar est susceptible de vous prendre en excès de vitesse.

D'autres radars leurres sur l'ex Nationale 10 d'ici la fin de l'année ?

D'autres radars leurres pourraient également voir le jour d'ici la fin de l'année sur l'ancienne Nationale 10 de Château-Renault à La Celle St Avant. La demande a été faite l'année dernière par les services de la Préfecture. 3 radars Leurres vont aussi entrer en service le mois prochain sur la levée de la Loire entre Blois et la limite de l'Indre-et-Loire.

43 radars automatiques en Indre-et-Loire. Deux radars autonomes

On compte actuellement 43 radars fixes dans le départements. 21 radars automatiques. 9 radars discriminant capables de flasher une voiture et un camion en même temps. Un radar tronçon sur la levée de la Loire entre Amboise et Tours, et 12 radars feux rouges.

On compte aussi 2 radars autonomes ou radars de chantier. Un sur l'A10 qui est changé de place régulièrement. Un autre sur la RD 952 entre Amboise et la limite du Loir-et-Cher.

L'année dernière, 34 personnes ont trouvé la mort sur les routes d'Indre-et-Loire, soit une victime de moins qu'en 2015. Il y avait eu 37 victimes en 2014.