Trois ressortissants albanais ont été mis en examen et placés en détention provisoire mardi à Saint-Etienne. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé une quarantaine d'habitation dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, en partant toujours de leur base stéphanoise.

Saint-Étienne, France

Après une enquête d'une quinzaine de jours, la police de Saint-Etienne a interpellé trois ressortissants albanais mardi soir. Soupçonnés d'avoir mené une quarantaine de cambriolages dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire.

De véritable "raids nocturnes" d'après la police

Les trois voleurs présumés, tous âgés de la trentaine, étaient basés à Saint-Etienne. Toutes les nuits, ils partaient sur les routes de la région pour mener de véritable "raids nocturnes" d'après la police. La moindre maison repérée avec la lumière éteinte était prise pour cible, et tout allait très vite : les malfaiteurs ne restaient pas plus de cinq minutes sur place. En une nuit, ils cambriolaient cinq à huit habitations, dans la Loire, mais aussi le Rhône, le Puy-de-Dôme, l'Ain, la Drôme et l'Isère.

Des bijoux, des ordinateurs ... et même de la nourriture

Ils emportaient tout ce qu'ils trouvaient : bijoux, Louis d'or, tablettes et ordinateurs, et même plus insolite, de la nourriture. Le butin était stocké dans leur base stéphanoise. Au total, les enquêteurs ont retrouvé 300 objets lors des perquisitions. Désormais, ils vont tenter de les restituer à leurs propriétaires.

Pour l'instant, le montant du préjudice n'est pas chiffré. Selon la police, d'autres plaintes pourraient être rattachées au dossier. Une information judiciaire a été ouverte.