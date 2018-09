Les habitants veulent plus de signalisation pour la sécurité de leurs enfants

Marseille, France

Cette fois la colère est à son comble. Une mère de famille renversée ce mardi par une voiture en traversant la rue avec sa petite fille de 3 ans est dans un état grave. Une trentaine d'habitants du quartier du Cannet ont bloqué le boulevard de la Maison Blanche ce jeudi pour dénoncer l'insécurité routière sur cette artère qui traverser leur quartier. "Ca roule à 130 ici, que ce soit des voitures, des camions, des scooters, on dirait une autoroute" proteste Abdou.

L'artère est une longue ligne droite qui accueille des entrepôts, mais aussi des immeubles et l'école Cannet Ambrosini et pourtant la signalisation n'est pas claire : "_il n'y a aucun dos d'âne, aucun panneau de limitation à 30 KM/H_, pas de feu rouge, on ne voit quasiment pas le passage piéton" soulève Nora, une maman du quartier.

"Ca peut m'arriver demain " (Marie-Rose, maman de 3 enfants)

"Mes filles sont venues dans cette école il y a des années, c'était déjà un problème" ajoute Mireille, du comité d'intérêt de quartier. "On a interpellé la mairie de secteur, la mairie centrale, la métropole... rien n'a changé."

Les habitants dénoncent des accidents à répétition : "_tous les jours quelqu'un manque de se faire renverser_, on n'est pas en sécurité. Ca peut m'arriver à moi demain. J'ai une poussette, trois enfants que je ne peux pas tenir à la main et qui peuvent traverser à tout moment", s'inquiète Marie-Rose.

Des contraintes techniques

Comme tous les riverains de ce boulevard, Fatma réclame des ralentisseurs : "le problème c'est que les voitures roulent tellement vite qu'à peine mis le pied sur la chaussée, elles sont déjà sur nous, _des dos d'âne ça couperait la vitesse des véhicules_, et des panneaux ça permettrait prévenir les conducteurs de la présence d'enfants".

Interpellée, la métropole a dépêché sur place l'un de ses agents, qui, sans faire de promesse, se dit conscient du problème : "on a entendu les doléances et les inquiétudes, il faut maintenant étudier les contraintes techniques pour apporter des réponses". Les habitants ont promis de bloquer de nouveau le boulevard si rien n'était fait dans les semaines à venir.