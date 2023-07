Des rassemblements à Montpellier et Béziers pour dénoncer la violence contre les élus

Écharpes bleu blanc rouge, élus rassemblés sur le parvis de la mairie de Montpellier, 200 à 300 personnes devant celle de Béziers... L'instant est solennel. Des rassemblements ont eu lieu dans l'Hérault et partout en France ce lundi midi pour dénoncer les violences dont sont victimes les élus depuis la mort de Nahel mardi 27 juin.

ⓘ Publicité

"Une brutalité et une sauvagerie inimaginables"

À l'origine de ces manifestations, l'Association des maires de France, qui a pris la parole après l'attaque contre la maison du maire de L'Haÿ-les-Roses. Depuis le début des violences mardi dernier, près de 150 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués sur l'ensemble du territoire.

"C'est le symbole de notre République qui a été attaqué", assure Bertrand Gelly, le maire de Corneilhan. L'édile demande aussi à ce que "les élus soient pris au sérieux quand un signalement est effectué." Robert Ménard, le maire de Béziers dénonce lui "une brutalité et une sauvagerie inimaginables."

Quelle sortie de crise ?

Comment sortir des violences ? Pour Fanny Dombre-Coste, première adjointe à Montpellier, "il faut mener un travail de proximité : soutenir les associations, travailler sur le terrain avec les éducateurs. Mais pour cela, il faut des moyens."

L'élue exprime aussi son désaccord avec les propos tenus par le préfet Hugues Moutouh, qui déclare sur France Bleu Hérault, "si vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue brûler des véhicules de police, piller des magasins, caillasser des pompiers, la méthode, c'est deux claques et au lit."

"Ce n'est pas ma façon de parler", répond Fanny Dombre-Coste. "Je crois que quand on est un homme public, il faut être attentif à la volonté de rassemblement et appeler plutôt au calme, appeler les familles à nous aider. Elles l'ont fait à la Mosson. L'incendie du bureau de poste a beaucoup choqué puisque les familles les utilisent au quotidien, les parents et les familles ont vraiment fait le travail."

"Quand votre voisin fait des choses pareilles, vous le dénoncez"

De son côté, Robert Ménard fera partie des 220 maires reçus ce mardi par Emmanuel Macron. L'élu compte expliquer au Président "qu'il faut arrêter avec les politiques de l'excuse. Arrêter de nous expliquer que la pauvreté justifie ça. L'autorité s'exerce tous les jours." L'élu ajoute : "quand vous savez que votre voisin fait des choses pareilles, vous le dénoncez".