Des rassemblements à Pau et Tarbes ce dimanche pour rendre hommage à l'enseignant décapité dans les Yvelines

Les syndicats enseignants béarnais et bigourdans appellent à se rassembler, ce dimanche, pour rendre hommage au professeur d'Histoire-géographie assassiné ce vendredi à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) après avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Un hommage est prévu devant la préfecture, place Clemenceau à Pau (Pyrénées-Atlantiques) à 15 heures ce dimanche. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), l'intersyndicale appelle à se rassemblerà11 heures devant l'Inspection académique, rue Georges Magnoac.

L'école est la colonne vertébrale de la République, le cœur de notre démocratie. Même si nous pouvons avoir peur ou des interrogations, il faut que nous restions soudés et montrions que la République est plus forte que tout.

Marie-Dolores Talavera, représentante SE-UNSA 65

"Nous appelons tout citoyen à venir témoigner sa solidarité pour Samuel Paty, mort dans le cadre de ses fonctions, pour avoir enseigné des valeurs à ses élèves", invite, émue, la représentante du SE-UNSA du 65 Marie-Dolores Talavera. "Il ne faut rien céder en matière de liberté d'expression ou de laïcité, poursuit-elle. L'école est la colonne vertébrale de la République, le cœur de notre démocratie. Même si nous pouvons avoir peur ou des interrogations, il faut que nous restions soudés et montrions que la République est plus forte que tout."

Le Rassemblement tarbais est organisé par l'intersyndicale UNSA, CFDT, FSU, CGT.

Côté Pyrénées-Atlantiques, le syndicat enseignant UNSA estime que cette date du vendredi 16 octobre "marquera douloureusement notre pays." L'UNSA et la FSU appellent tous les citoyens à se rassembler ce dimanche après-midi pour montrer leur "détermination à ne rien céder aux obscurantismes quels qu’ils soient, à celles et ceux qui remettent en cause les valeurs de la République, la liberté de conscience, la liberté d’expression et la laïcité."

Un hommage national est également prévu par l'Élysée, organisé en coordination avec la famille de Samuel Paty.