Des rassemblements devant les prisons auvergnates après l'attaque contre deux surveillants à Condé-sur-Sarthe

Auvergne, France

L'appel à débrayer a été lancé dès la veille, mardi, par le Syndicat National Pénitentiaire Force ouvrière après une attaque terroriste dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne où deux surveillants ont été grièvement blessés à coup de couteau par un détenu radicalisé.

D'après Nicolas Machette, du syndicat FO au centre pénitentiaire de Riom, 15 établissement sont touchés par le mouvement sur les 18 rattachés à la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. C'est le cas en Auvergne des centres pénitentiaires de Riom et de Moulins-Yzeure. Des assemblées générales ont été organisées à 6H45, à l'heure de la prise de service.

Le Centre Pénitentiaire de Riom bloqué ce matin. pic.twitter.com/WSUkOF3GpN — Slp FO CP Riom (@SlpFOCPRiom) March 6, 2019

A Moulins, les surveillants ont longuement discuté avant de finalement aller travailler, avec deux heures de retard. Mais ils se sont donné rendez-vous demain matin à la même heure, pour un mouvement qui devrait être plus structuré.

La sécurité dans les prisons une nouvelle fois mise en cause

L'attaque de Condé-sur-Sarthe ne surprend pas vraiment les surveillants, malgré tout très choqués. Benoît Daudé, représentant régional du Syndicat national pénitentiaire FO déplore : "La prison c'est le seul endroit où on n'est pas fouillé quand on arrive. Vous allez voir un spectacle, on va vous fouiller, vous allez voir un match de foot on va vous palper. Vous allez en prison, si vous ne sonnez pas au portique de détection on ne va pas vous fouiller. "

Benoît Daudé qui rappelle aussi que les équipements de sécurité, type gilets pare-balles, promis après le long mouvement de grève de l'an dernier, ne sont toujours pas arrivés.