A La Londe, des rave-parties dans les bois cassent les oreilles des habitants

Dans la nuit de samedi 1er au dimanche 2 août, les oreilles de Jean-Claude ont bien failli exploser. Des "boum boum" produits par les basses d'une musique électronique ont résonné jusqu'au matin. "C'est tellement fort qu'on ne peut pas dormir", s'agace cet habitant de La Londe depuis 38 ans, plus habitué à la tranquillité.

"C'est d'autant plus gênant en ce moment, avec la chaleur, puisqu'on dort avec les fenêtres ouvertes", confirme sa voisine Isabelle. "Ce n'est pas nouveau, ça fait trois ou quatre ans que ça dure, rapporte Clément, mais avec le confinement il n'y avait plus ce problème, alors quand ça a repris et que les fêtards se sont lâchés, ça a surpris tout le monde." Il est même arrivé que des participants sortent de la forêt éméchés, juste devant chez lui.

"Le dimanche matin, vers 10 heures, il y a encore le matériel, la sono, une trentaine de personnes qui font la fête", décrit Elodie. Mais ce qui l'inquiète surtout, ce sont "les jeunes alcoolisés qui prennent leur voiture le matin". Didier, lui, redoute "les feux de forêt que peuvent provoquer des mégots en pleine période de sécheresse".

Alertée, la police a tenté d'intervenir, sans succès. "Difficile de localiser la source des nuisances sonores", explique Jean-Paul Loison, adjoint à la mairie de La Londe. Difficile aussi d'intervenir "par manque d'effectif" le weekend et la nuit. 41 véhicules ont tout de même été verbalisés avec 135 euros d'amende.

Selon lui, il faudrait organiser "des patrouilles", le vendredi soir et le samedi matin, pour empêcher l'installation de la rave-party. Il souhaite également que ces événements soient repérés en amont sur les réseaux sociaux.