Des rave-parties organisées en France après un appel lancé sur les réseaux sociaux pour une "Nuit des meutes"

Des rave-parties ont été organisées dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs départements. Elles coïncident avec l’appel lancé sur les réseaux sociaux à participer à une "Nuit des meutes" en hommage à Steve Maia Caniço et pour dénoncer "la répression permanente des fêtes libres"

Calvados, Isère, Finistère, Côtes-d'Armor... des rave-parties ont eu lieu dans plusieurs départements dans la nuit de samedi à dimanche. Certaines sont toujours en cours. Elles coïncident avec la "Nuit des meutes", un événement organisé sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Steve Maia Caniço, décédé en juin 2019 après une chute dans la Loire à Nantes le soir de la Fête de la musique lors d'une intervention policière. Les fêtards veulent également dénoncer "la répression policière et juridique permanente des fêtes libres".

Une dizaine de rave-parties organisées

Des fêtes ont ainsi été organisées dans une petite dizaine de communes du Finistère et des Côtes-d'Armor, avec à chaque fois quelques centaines de participants.

Plusieurs centaines de personnes sont également réunies pour une rave party près de Thorigny, en Vendée. Une grande scène avec des installations lumineuses et des enceintes a été dressée.

Une rave-party est aussi toujours en cours en Isère, sur le site de l'ancienne ZAD de Roybon. Plusieurs milliers de teufeurs sont arrivés samedi soir.

Dans le Calvados, près d'un millier de fêtards sont rassemblés à Honfleur, sous le pont de Normandie. "Il n'y a pas d'hostilité", selon les forces de l'ordre et les participants ont assuré qu'ils allaient nettoyer le site avant leur départ prévu en début d'après-midi ce dimanche.

Une fête non autorisée a également lieu depuis samedi soir en Mayenne, à Vaiges, près de Laval, avec plus de 700 personnes sur place. Un autre rassemblement a aussi eu lieu une quarantaine de kilomètres plus loin, à Senonnes.

En Côte-d’Or, 500 personnes ont participé à une rave-party à Is-sur-Tille, au nord de Dijon, sur un terrain privé, indique franceinfo. Enfin, en Gironde, 1.500 teufeurs ont quitté une rave-party organisée vers Biganos vers 4h ce dimanche matin.