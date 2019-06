Des recherches en cours au large de Saint-Lunaire

Saint-Malo, France

L'alerte a été donnée vers 9 heures ce mardi matin par un navire de pêche. Il a découvert une vedette pêche-promenade à la dérive sans occupants et avec du matériel de plongée à 5 nautiques (environ 9 km) au nord-ouest de Saint-Malo, au large de Saint-Lunaire. Il s'agit d'un petit bateau de 4.2 mètres.

Hélicoptère et moyens nautiques

Le CROSS-CORSEN , craignant la possible chute d'un homme à la mer, a immédiatement lancé un important dispositif de sécurité avec l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile qui a été relayé en fin de matinée par l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Rennes. Des moyens nautiques de la SNSM, deux bateaux des pompiers et un bâtiment de la Marine nationale sont sur zone. Des patrouilles de gendarmerie et de pompiers sont également mobilisées à terre.

La vedette vide a été remorquée vers le port de Saint-Malo et prise en charge par la gendarmerie. Les recherches se poursuivent. La mer ce mardi est calme avec un vent très faible.